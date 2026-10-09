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Голикова: после длительного перерыва вернулись к двум индексациям пенсий

Голикова: после длительного перерыва вернулись к двум индексациям пенсий

Страховые пенсии россиянам в 2027 году после долгого перерыва проиндексируют дважды, сообщила вице-премьер Голикова.

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