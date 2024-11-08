В Калининградской области сотрудники полиции и Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

8 ноября впервые два ведомства – УМВД России по Калининградской области и региональное Управление Росгвардии, совместно провели на базе УМВД торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.
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