В Калининградской области сотрудники полиции и Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

8 ноября впервые два ведомства – УМВД России по Калининградской области и региональное Управление Росгвардии, совместно провели на базе УМВД торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.