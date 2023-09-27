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Военное обозрение

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Северокорейская кухня в зоне СВО

Северокорейская кухня в зоне СВО

Одним из наиболее примечательных внешнеполитических событий сентября 2023 года стала встреча президента России Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.

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