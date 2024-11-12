Операторы ВДВ сорвали ротацию ВСУ и уничтожили наблюдательный пункт под Херсоном

Операторы из подразделения беспилотной разведки Воздушно-десантных войск сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили наблюдательный пункт на Каховском направлении в Херсонской области.
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