Почему Киев столкнулся с новым давлением из Вашингтона

Ещё недавно казалось, что политическая поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона является одним из самых устойчивых элементов украинского конфликта.
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