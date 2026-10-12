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Пронедра

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Почему Киев столкнулся с новым давлением из Вашингтона

Почему Киев столкнулся с новым давлением из Вашингтона

Ещё недавно казалось, что политическая поддержка Владимира Зеленского со стороны Вашингтона является одним из самых устойчивых элементов украинского конфликта.

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