В Плесецком округе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

Вчера в 14:50 на 3-м километре автодороги, ведущей к посёлку Плесецк, столкнулись два автомобиля.По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено», совершал обгон и столкнулся с автомобилем КАМАЗ-65115, которым управлял водитель 1975 года рождения.