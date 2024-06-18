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В Плесецком округе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

В Плесецком округе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

Вчера в 14:50 на 3-м километре автодороги, ведущей к посёлку Плесецк, столкнулись два автомобиля.По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено», совершал обгон и столкнулся с автомобилем КАМАЗ-65115, которым управлял водитель 1975 года рождения.

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