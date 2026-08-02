Пропавшие Усольцевы находятся в разных местах, — заявил друг семьи

Он отметил, что "их уже не найдут", и объяснил, — почему. Последний рубеж тайги: почему поиски семьи Усольцевых прекращены навсегда? Несмотря на наступление летнего сезона, поисково-спасательная операция в районе исчезновения семьи Усольцевых фактически свернута.