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Царьград

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Пропавшие Усольцевы находятся в разных местах, — заявил друг семьи

Пропавшие Усольцевы находятся в разных местах, — заявил друг семьи

Он отметил, что "их уже не найдут", и объяснил, — почему. Последний рубеж тайги: почему поиски семьи Усольцевых прекращены навсегда? Несмотря на наступление летнего сезона, поисково-спасательная операция в районе исчезновения семьи Усольцевых фактически свернута.

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