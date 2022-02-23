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5 простых упражнений для здоровья спины и хорошего самочувствия

5 простых упражнений для здоровья спины и хорошего самочувствия

Эта статья для тех, кто засиделся, причем в буквальном смысле. Сидячий образ жизни – бич века. Из-за него развиваются не только проблемы с позвоночником, но и нарушение кровообращения, метаболический синдром и масса очень серьезных осложнений.

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