5 простых упражнений для здоровья спины и хорошего самочувствия

Эта статья для тех, кто засиделся, причем в буквальном смысле. Сидячий образ жизни – бич века. Из-за него развиваются не только проблемы с позвоночником, но и нарушение кровообращения, метаболический синдром и масса очень серьезных осложнений.
Эта статья для тех, кто засиделся, причем в буквальном смысле. Сидячий образ жизни – бич века. Из-за него развиваются не только проблемы с позвоночником, но и нарушение кровообращения, метаболический синдром и масса очень серьезных осложнений.
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