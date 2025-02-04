Нагорный парк в Барнауле с туркластером предложили соединить канатной дорогой

Правда, проект анонсировали городские власти еще в 2016 году Нагорный парк в Барнауле необходимо соединить канатной дорогой с территорией туристического кластера, а именно с парком "Центральный" для создания единого маршрута.
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