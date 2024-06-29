KubanPress: в Анапе массово эвакуировали пляжи

На пляжах Витязево в Анапе была объявлена массовая эвакуация из-за воздушной тревоги. Как сообщает издание KubanPress, администрация пляжа призвала отдыхающих покинуть зону отдыха через громкоговорители около 10 утра.
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