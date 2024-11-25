В России придумали, как сделать незамерзающие АКБ для электромобилей

В российской компании «Ампертекс» объявили о создании перспективного композита, который позволит выпускать незамерзающие батареи для электромобилей — об этом представитель предприятия рассказал на форуме AMTEXPO-2024.
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