Польша: оппозиция может сформировать правительство после выборов

В Польше прошли парламентские выборы, которые могут привести к смене власти в стране. По данным экзитпола центра Ipsos, обнародованные Польским телевидением, правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) лидирует с 36,8% голосов, но не имеет достаточного большинства для формирования правительства.