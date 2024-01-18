WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19

Исследователи из Китая загрузили почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, за две недели до того, как власти Пекина официально объявили о распространении смертельного вируса.
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