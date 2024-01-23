Российские войска сходящимися ударами срезали выступ ВСУ южнее Крахмального и продвинулись к Берестовому Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать позиции противника на востоке Харьковской области. После взятия под контроль населённого пункта Крахмальное, наши войска срезали выступ ВСУ, находившийся южнее и юго-западнее этого села.
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