В «Ростелекоме» сообщили о технических проблемах YouTube в России

Россиян предупредили о серьезной перегрузке имеющихся у Google мощностей. Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений — «Ростелеком» — сообщил о наличии технических проблем в работе оборудования компании Google, используемого для кэширования и ускорения загрузки контента видеохостинга YouTube.