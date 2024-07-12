В «Ростелекоме» сообщили о технических проблемах YouTube в России

Россиян предупредили о серьезной перегрузке имеющихся у Google мощностей. Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений — «Ростелеком» — сообщил о наличии технических проблем в работе оборудования компании Google, используемого для кэширования и ускорения загрузки контента видеохостинга YouTube.
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