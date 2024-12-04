КСП: администрация Читы неэффективно управляет акционерными обществами

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год председатель Контрольно-счетной палаты Читы Маргарита Казакова подвергла критике работу администрации города с акционерными обществами, акции которых принадлежат муниципалитету.
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