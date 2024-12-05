Bloomberg: в НАТО обсуждают гарантии Киеву, "которые не провоцировали бы РФ"

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Страны Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсуждали варианты предоставления гарантий безопасности Киеву, которые бы "не провоцировали" российскую сторону, сообщает агентство Bloomberg.
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