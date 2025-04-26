Удивительная наглость: Зеленский в Ватикане надеется уболтать Трампа отказаться от своего плана по Украине

The New York Times пишет, что после того, как Украина отклонила опубличенный переговорщиками Трампа в Париже мирный план, киевские официалы планируют передать команде президента США свое собственное предложение, разработанное совместно с британйами на неудачной встрече в Лондоне.
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