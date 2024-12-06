Хоба! Курск

Путин - о задачах, которые стоят перед Хинштейном: *Сейчас в Курской области востребовано кризисное управление *По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, экономики *Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем Царьград Владимир Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области Фото: Shatokhina Natalia/news.