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Хоба! Курск

Хоба! Курск

Путин - о задачах, которые стоят перед Хинштейном: *Сейчас в Курской области востребовано кризисное управление *По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, экономики *Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем Царьград Владимир Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области Фото: Shatokhina Natalia/news.

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