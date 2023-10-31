Пентагон запустит разработку стратегической термоядерной авиабомбы B61 Mod 13

Пентагон радикально пересмотрел свои планы по развитию ядерного оружия. С целью скорейшего перевооружения стратегической боевой авиации и получения желаемых возможностей решено прямо сейчас начинать разработку новой модификации существующей термоядерной бомбы B61.
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