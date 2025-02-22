В Славянске уничтожен подземный командный пункт ВСУ, склады в Днепре и терминал с военными грузами в Харькове,какие удары по Украине были нанесены сегодня, 22 февраля армией РФ Юлия СоколоваВ субботу, 22 февраля, ударов «Гераней» было немного, зато жарким выдался вечер накануне.
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