В Славянске уничтожен подземный командный пункт ВСУ, склады в Днепре и терминал с военными грузами в Харькове,какие удары по Украине были нанесены сегодня, 22 февраля армией РФ Юлия СоколоваВ субботу, 22 февраля, ударов «Гераней» было немного, зато жарким выдался вечер накануне.