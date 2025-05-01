⛔️ В Симферополе временно перекроют часть улицы Луговая Движение транспорта будет ограничено по левой полосе от проспекта Победы до улицы Совхозная с 2 по 5 мая.
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⛔️ В Симферополе временно перекроют часть улицы Луговая Движение транспорта будет ограничено по левой полосе от проспекта Победы до улицы Совхозная с 2 по 5 мая.