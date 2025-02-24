Sun: более 80 жителей Британии умерли от препаратов для похудения

По меньшей мере 82 жителя Британии скончались после применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, написала газета The Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
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