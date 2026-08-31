Предприниматель Давидян оценила преимущества двухуровной модели ИИ-мониторинга в бизнесе

Предприниматель в области медицины Лиана Давидян в интервью радио Sputnik поделилась своим мнением о перспективах внедрения ИИ-мониторинга в бизнес.
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