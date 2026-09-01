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ЕК призвала партнёров ЕС взять на себя финансирование новых потребностей Киева

ЕК призвала партнёров ЕС взять на себя финансирование новых потребностей Киева

Европейская комиссия обратилась к странам — партнёрам Евросоюза с призывом взять на себя финансирование возросших потребностей Киева в 2026—2027 годах, аргументировав это тем, что Брюссель сосредоточен на уже обещанном Украине кредите объёмом €90 млрд.

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