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Аргументы и Факты

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Полиция в США разыскала 163 пропавших ребенка в ходе масштабной операции

Полиция в США разыскала 163 пропавших ребенка в ходе масштабной операции

В ходе масштабной межведомственной операции «Statewide Shield», прошедшей во Флориде в период с 17 по 21 августа, правоохранительным органам удалось обнаружить 163 пропавших ребенка.

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