Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Верните России ее территории !Каллас рассказала...
  • Eduard
    Чухна чухной! Вроде не дураки эстонцы,но...дураки!Каллас рассказала...
  • Леонтий Букштейн
    Эта килька сушёная командует Европой?!!! Какой кошмар.Каллас рассказала...

В Минске снова запретили «Бессмертный полк»: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)

В Минске снова запретили «Бессмертный полк»: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» прислали заявление левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО» о шествии «Бессмертного полка» в городе-герое Минске в 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Интересно Батька лавирует!
Ответить
13 час.
Э
ЭММА
В своем репертуаре.
Ответить
12 час.
Vladimir Lioubimcev
П О З О Р!!!  НО!! Комитет координационный совет &quot;ЕДИНСТВО&quot; правильно решили - возложить цветы к  монументу Победы и Вечному огню на пл. Победы и прийти туда с  портретами своих погибших в ВОВ родственников..... .......А ВОТ  К БАТЬКЕ ВОПРОСЫ!! И весьма нелицеприятные - ЭТО ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ, ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЮТ ШЕСТВИЕ &quot;БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК&quot;?!! КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ?!!
Ответить
11 час.
наверх