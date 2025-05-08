В Минске снова запретили «Бессмертный полк»: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)

Vladimir Lioubimcev

П О З О Р!!! НО!! Комитет координационный совет "ЕДИНСТВО" правильно решили - возложить цветы к монументу Победы и Вечному огню на пл. Победы и прийти туда с портретами своих погибших в ВОВ родственников..... .......А ВОТ К БАТЬКЕ ВОПРОСЫ!! И весьма нелицеприятные - ЭТО ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ, ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЮТ ШЕСТВИЕ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"?!! КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ?!!