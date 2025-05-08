В Минске снова запретили «Бессмертный полк»: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» прислали заявление левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО» о шествии «Бессмертного полка» в городе-герое Минске в 2025 году.
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