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Самые красивые места Лондона

Самые красивые места Лондона

Лондон — столица Соединенного Королевства и один из самых посещаемых городов мира. Мультикультурный город славится множеством современных зданий, памятников римских времен, великолепных дворцов, музеев с изящными экспонатами, благоухающих зеленых парков и магазинов высокого класса.

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