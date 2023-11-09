Самые красивые места Лондона

Лондон — столица Соединенного Королевства и один из самых посещаемых городов мира. Мультикультурный город славится множеством современных зданий, памятников римских времен, великолепных дворцов, музеев с изящными экспонатами, благоухающих зеленых парков и магазинов высокого класса.
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