Самые красивые места Лондона

С нами не соскучишься!

Лондон — столица Соединенного Королевства и один из самых посещаемых городов мира. Мультикультурный город славится множеством современных зданий, памятников римских времен, великолепных дворцов, музеев с изящными экспонатами, благоухающих зеленых парков и магазинов высокого класса.