Именины Никиты по православному календарю отмечаются 13 февраля 2024 года Александр РезниченкоВо вторник, 13 февраля 2024 года, наступает особенный день для всех мальчиков, парней и мужчин, которые носят имя Никита — день их именин.
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