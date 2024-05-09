Сандерс похвалил Байдена за отказ давать оружие Израилю при операции в Рафахе

Сенатор Берни Сандерс заявил, что предупреждение Джо Байдена об отказе поставлять оружие Израилю в случае старта операции в Рафахе стало "хорошим шагом вперед", однако призвал сделать "еще больше в будущем".
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