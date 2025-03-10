Поцелуй SHAMAN с Екатериной Мизулиной вызвал бурю эмоций у Ксении Собчак

На концерте SHAMANа, который состоялся 9 марта, певец сделал неожиданное признание о своих отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая также была замечена на мероприятии в белом платье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии