«Мы должны продемонстрировать максимальную агрессивность и создать угрозу Калининграду» – глава МИД Польши

НАТО следует воспользоваться тем, что в Прибалтике сегодня у России недостаточно сил. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил глава МИД Польши Радосалав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».