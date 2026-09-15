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Песков назвал «хорошей идеей» инициативу Трампа по энергетическому перемирию

Песков назвал «хорошей идеей» инициативу Трампа по энергетическому перемирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, и назвал это «хорошей инициативой».

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