Германия предъявляет России претензии за действия гитлеровских грабителей в СССР

с1

са 1

Вместо того, чтобы пытаться очередной ельцинский центр в Москве открыть, надо увековечить память запойного присвоив его имя к-либо привокзальному туалету. Если в Москве откажутся, то в Екатеринбурге, если будут против и там, то на "родине героя" - в селе Бутка Талицкого района. А если там нет общественного туалета, то открыть. Я за свой счет могу профинансировать рытье для него ямы...