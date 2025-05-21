Александр Ростовцев. В четверг, 15 мая, в Берлине в очередной раз произошел сходняк казенных германских «культуртрегеров» под предводительством одиозной упал-намоченной Эвелин Цупке, возглавляющей комитет «по делам жертв СЕПГ» (Социалистической Единой партии Германии — правящей политической силы в ГДР).
Германия предъявляет России претензии за действия гитлеровских грабителей в СССР
Комментарии
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Владимир Соловьев
Говоря словами героя фильма: "Не будет мира, пока жив "жардет" (Германия).
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2 час.
Э
ЭММА
Надо напомнить, как от Красной звезды, Берлин получил в 45-ом 🤬❗️
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1 час.
с1
са 1
Вместо того, чтобы пытаться очередной ельцинский центр в Москве открыть, надо увековечить память запойного присвоив его имя к-либо привокзальному туалету. Если в Москве откажутся, то в Екатеринбурге, если будут против и там, то на "родине героя" - в селе Бутка Талицкого района. А если там нет общественного туалета, то открыть. Я за свой счет могу профинансировать рытье для него ямы...
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1 час.
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