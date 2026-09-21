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Царьград

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«Лемана Про» отвергла национализацию после указа Путина

«Лемана Про» отвергла национализацию после указа Путина

«Лемана Про» заявила, что передача долей ООО «Ле Монлид» под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» не ведёт к национализации или смене собственника.

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