Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Запад готовит Вучичу судьбу Милошевича

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад готовит президенту Сербии Александру Вучичу такую же судьбу, как у первого президента страны Слободана Милошевича, окончившего свои дни в тюрьме после приговора Гаагского трибунала.
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