"Справедливая Россия" вползла в Госдуму

На последних метрах подсчета "Справедливая Россия" все же вползла в Госдуму, набрав чуть более 5,1% голосов, хотя существовал риск не прохода через пятипроцентный барьер.
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