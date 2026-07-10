Киевские власти, стремясь запугать жителей Крыма, добились противоположного эффекта. Крымчане быстро адаптировались к неудобствам, вызванным действиями противника, в то время как в самом Киеве страхи только усиливаются.
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