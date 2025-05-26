Размышления о стрельбе влет. Международная дискуссия на практике

﻿﻿Объективно говоря, стрельба из лука и оружейное дело в целом — весьма консервативная профессия, традиции которой складывались на протяжении сотен лет, с момента изобретения стрельбы Многие возразят: мол, это не главное; Выслеживание, кража дичи и правильная организация охоты важнее, но конечную точку процесса все равно определит оружие в руках умелого стрелка.