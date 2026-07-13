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Плющев о «Металлурге»: «Желаю каждому клубу найти такого идейного руководителя. Рашников создал феномен – проект системно работает уже десятилетия»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о «Металлурге». – Каждому нашему клубу пожелаю найти такого идейного руководителя, как Виктор Рашников , который создал феномен «Магнитки».

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