Хакер успешно протестировал Toslink на беспрецедентном расстоянии до 143 километров

10 декабря на 38-м конгрессе Chaos Communication Congress (38C3, по сути, немецкая технологическая конференция для различных хакеров и других членов сообщества) хакер Бенджоджо рассказал о том, как он успешно пропустил трафик Toslink, обычно ограниченный 10 метрами, на расстояние 143 километра.
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