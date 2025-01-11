Хакер успешно протестировал Toslink на беспрецедентном расстоянии до 143 километров

10 декабря на 38-м конгрессе Chaos Communication Congress (38C3, по сути, немецкая технологическая конференция для различных хакеров и других членов сообщества) хакер Бенджоджо рассказал о том, как он успешно пропустил трафик Toslink, обычно ограниченный 10 метрами, на расстояние 143 километра.