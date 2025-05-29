Маск завершает работу госслужащим

Об этом бизнесмен сообщил в соцсети, пишет корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.Илон Маск поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за возможность сократить неэффективные расходы (этим он занимался на посту).
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