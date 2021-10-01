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Эксперт призвал повысить штраф за отказ от ношения медицинских масок

Эксперт призвал повысить штраф за отказ от ношения медицинских масок

Известия / Сергей Коньков Штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах необходимо увеличить.

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Igor Filatov
Товарищ не в курсе, что вирус не воздушно-капельным, а воздушным путем распространяется. Маски не доказали свою эффективность. Там где их носили, такое же распространение, как и где их не носили. А респираторы, которые помогают, вряд ли заставишь носить население.

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