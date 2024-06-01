Ночь ударов и боев: сводка событий на фронтах

В ночь на 1 июня российские войска нанесли массированные удары по тыловым районам Украины. В результате атак были задействованы ракеты воздушного базирования, крылатые ракеты "Калибр", а также беспилотники "Герань".
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