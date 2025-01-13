Какие акции покупать после санкций

Пятничные торги завершились на позитивной ноте: индекс МосБиржи не только смог отыграть утренние потери, обусловленные в первую очередь фиксацией прибыли в нефтегазовом секторе, но и большую часть просадки четверга, к закрытию вечерней сессии показав уверенный рост и вернувшись выше 2800 пунктов, которая теперь выступает неплохой зоной поддержки, на фоне заявлений о подготовке встречи президентов США и России.