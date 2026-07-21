21 июля: какой праздник отмечают в России и мире

21 июля принято разрешать себе поесть немного вредностей, по случаю праздника нездоровой пищи. Православные христиане в этот день отмечают обретение одной из главных святынь — Казанской иконы Божией Матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии