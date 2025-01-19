Экс-советник Пентагона потребовал избавиться от "однопартийной системы" в США

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de США необходимо прекратить функционирование фактически установившейся однопартийной системы, действующей против интересов американских граждан.
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