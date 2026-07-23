Следственный комитет сообщил о депортации 260 мигрантов в 2026 году

В 2026 году в Калининградской области депортировали около 260 мигрантов. Руководитель следственного управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров рассказал, что нелегальные мигранты появляются из-за нарушения трудового законодательства.
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