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Царьград

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Следственный комитет сообщил о депортации 260 мигрантов в 2026 году

Следственный комитет сообщил о депортации 260 мигрантов в 2026 году

В 2026 году в Калининградской области депортировали около 260 мигрантов. Руководитель следственного управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров рассказал, что нелегальные мигранты появляются из-за нарушения трудового законодательства.

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Комментарии
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владимир трофимов
Выехали 260 чел, а вьехали 260 тыс.чел.Ура нашим бизнесменам.
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