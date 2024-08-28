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В МВД предложили изменить правила депортации несовершеннолетних иностранцев

В Министерстве внутренних дел России предложили изменить правила депортации несовершеннолетних иностранцев, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Всё семейство &quot;чемодан - вокзал, давай до свиданья&quot;! Больше свободных мест в садиках и школах будет!
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