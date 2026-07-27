Цените то, что у вас есть… Сейчас… Рядом… И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…🙏🙏🙏.
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Цените то, что у вас есть… Сейчас… Рядом… И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…🙏🙏🙏.
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